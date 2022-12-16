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CHP medyası İmamoğlu'na ceza üzerinden birbirine düştü! Tele 1'de hedef Halk TV: Deli de iş birlikçi de sizsiniz

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Giriş: 16.12.2022 01:18
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası, CHP yandaşı medyayı birbirine düşürdü. Parti tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1, mahkemenin kararı üzerinden "Kumpas İmamoğlu'na mı, Kılıçdaroğlu'na mı?" kavgasına tutuştu. Tele 1'de İmamoğlu'na verilen cezanın Kılıçdaroğlu'na önünü kesmek için yapıldığını söyleyen Emre Kongar, "Bu bir darbedir, CHP'nin ve 6'lı masanın içine atılan bombadır." diye konuştu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise, "Asıl korktukları Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır" dedi. Yanardağ, konuşmasının devamında Halk TV'yi isim vererek hedef de aldı. İşte CHP medyasında yaşanan kavgaların detayları...
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