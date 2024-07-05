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CHP lideri Özgür Özel KKTC'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan Astana dönüşü uçakta açıkladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 14:26
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece saatlerinde yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda uçakta A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e yaptığı Kıbrıs daveti ve CHP'li belediyelerdeki eş dost atamalarına ilişkin konuştu. İşte detaylar...
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