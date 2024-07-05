05 Temmuz 2024, Cuma
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CHP lideri Özgür Özel KKTC'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan Astana dönüşü uçakta açıkladı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gece saatlerinde yurda döndü. Başkan Erdoğan dönüş yolunda uçakta A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül'ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan CHP lideri Özgür Özel'e yaptığı Kıbrıs daveti ve CHP'li belediyelerdeki eş dost atamalarına ilişkin konuştu. İşte detaylar...