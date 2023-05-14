CHP kanalı Halk TV'de terör örgütü FETÖ hakkında skandal sözler: Biz burada FETÖ demiyoruz

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşarken CHP'nin kanalı Halk TV'de terör örgütü FETÖ hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Halk TV sunucusu Bengü Şap Babaeker canlı yayında terör örgütü FETÖ'ye "FETÖ" isminin iktidar tanımı olduğu için konuklarından FETÖ ismini kullanmamalarını istedi. İşte detaylar...