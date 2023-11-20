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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "İzmirliler hizmete oy vermez" sözleri: Laikliğe oy verirler

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Giriş: 20.11.2023 21:22
Cumhuriyet Halk Partili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir için "aday adayı" olduğunu açıkladı. Yıllardır CHP tarafından yönetilmesine rağmen alt yapı sorunlarıyla boğuşan İzmir ile ilgili itiraf gibi bir açıklama yapan Tunç Soyer bir yandan da seçmeni aşağıladı. Soyer, "İzmirliler sadece siyasi partiye, hizmet performansına oy vermezler. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe oy verirler." dedi.
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İzmirliler hizmete oy vermez
"İzmirliler hizmete oy vermez"
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