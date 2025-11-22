CHP içindeki yolsuzluk iddialarına tepki: "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içindeki yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Her CHP’li hesap verebilmelidir” derken, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da “CHP süreçte olmalıdır” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN