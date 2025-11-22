22 Kasım 2025, Cumartesi
CHP içindeki yolsuzluk iddialarına tepki: "Hesap vermek her CHP'linin namus borcudur"
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içindeki yolsuzluk iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Her CHP’li hesap verebilmelidir” derken, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak da “CHP süreçte olmalıdır” ifadelerini kullandı.