31 Ocak 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap! "Kanser hastası sayısı artıyor" demişti...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili dile getirdiği iddiaları, hazırladığı video kliplerle cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, serinin 3'üncü klibini yayınladı. Özlü, son klipte "Doktor" şarkısı ile Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.