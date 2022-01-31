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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap! "Kanser hastası sayısı artıyor" demişti...

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Giriş: 31.01.2022 14:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili dile getirdiği iddiaları, hazırladığı video kliplerle cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, serinin 3'üncü klibini yayınladı. Özlü, son klipte "Doktor" şarkısı ile Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
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