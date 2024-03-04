CHP-DEM İttifakı’nı perdeleme çabası mı? Kılıçdaroğlu vefa gecesine neden katılmadı?

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de kaybetme telaşı arttı. Özgür Özel Manisa'daydı. İYİ Parti'yi işaret ederek; "Keşke ittifak kurabilseydik" dedi. Ardından da İYİ Parti seçmeninden destek istedi. CHP Ankara'da da panik halinde. Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un afişlerini söktürdü. Zabıtaları afişleri sökerken yakalandı. Parti içindeki 1 Nisan kulisleri de iyiden iyiye alevlendi. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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