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CHP-DEM İttifakı’nı perdeleme çabası mı? Kılıçdaroğlu vefa gecesine neden katılmadı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 11:12
31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de kaybetme telaşı arttı. Özgür Özel Manisa'daydı. İYİ Parti'yi işaret ederek; "Keşke ittifak kurabilseydik" dedi. Ardından da İYİ Parti seçmeninden destek istedi. CHP Ankara'da da panik halinde. Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un afişlerini söktürdü. Zabıtaları afişleri sökerken yakalandı. Parti içindeki 1 Nisan kulisleri de iyiden iyiye alevlendi. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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