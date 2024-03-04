04 Mart 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP-DEM İttifakı’nı perdeleme çabası mı? Kılıçdaroğlu vefa gecesine neden katılmadı?
31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de kaybetme telaşı arttı. Özgür Özel Manisa'daydı. İYİ Parti'yi işaret ederek; "Keşke ittifak kurabilseydik" dedi. Ardından da İYİ Parti seçmeninden destek istedi. CHP Ankara'da da panik halinde. Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok'un afişlerini söktürdü. Zabıtaları afişleri sökerken yakalandı. Parti içindeki 1 Nisan kulisleri de iyiden iyiye alevlendi. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.