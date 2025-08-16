16 Ağustos 2025, Cumartesi

CHP Atakum delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu, profesör yüzüne tekme yedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.08.2025 16:19
Samsun'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Kavgada yüzüne tekme gelen CHP Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmayan görüntülerdi" dedi.
