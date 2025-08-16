CHP Atakum delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu, profesör yüzüne tekme yedi

Samsun'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanlığı mahalle delege seçimlerinde yumruklar havada uçuştu. Kavgada yüzüne tekme gelen CHP Atakum İlçe Başkanı adayı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Yüzüme bir tekme yedim. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışmayan görüntülerdi" dedi.

