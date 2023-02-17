17 Şubat 2023, Cuma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ" örneği: En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yeni imar planının hazırlık sürecini başlattık." dedi. Öte yandan gün içinde Adana'da da konuşan Bakan Kurum, "Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Bakan Kurum, 20 yıldır izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de devam ettireceklerini belirtti.