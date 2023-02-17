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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan "TOKİ" örneği: En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz

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Giriş: 17.02.2023 17:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yeni imar planının hazırlık sürecini başlattık." dedi. Öte yandan gün içinde Adana'da da konuşan Bakan Kurum, "Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Bakan Kurum, 20 yıldır izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de devam ettireceklerini belirtti.
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