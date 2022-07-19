19 Temmuz 2022, Salı
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Çeşme'de otluk alanda yangın
İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.