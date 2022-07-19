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Çeşme'de otluk alanda yangın

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Giriş: 19.07.2022 01:08
İzmir'e bağlı Çeşme ilçesinde yer alan Erythrai Antik kenti yakınındaki otluk alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangının sebebi henüz bilinmezken, bölgede bulunan ev ve restoranlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Çeşme'de otluk alanda yangın
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