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CENTCOM Türkiye’nin sabrını zorluyor! Vukuatları saymakla bitmiyor

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Giriş: 27.07.2022 10:46
Etkisiz hale getirilen teröristler için yayınladığı taziye mesajı ile dikkatleri üzerine çeken ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM 'un ilk vukuatı aslında yayınladıkları mesaj değil. Daha önce Suriye'de terörist elebaşları ile yan yana fotoğraf veren CENTCOM komutanları, PKK/PYD kamplarında bulunan çocuk yaştaki kızların fotoğraflarını da "savaşa hazırlar" diyerek paylaşmıştı. Peki CENTCOM bunu yaparak neyi amaçlıyor?
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