Cem Garipoğlu’nun yerine başka biri mi gömüldü? Feth-i kabrin şartları nelerdir?

Cem Garipoğlu’nun ölümü ve cenaze töreni bir plan mıydı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ve A Haber muhabiri Mehmet Karataş konu ile ilgili detayları anlattı.

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