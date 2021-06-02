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Çarpıcı aşı detayı! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar

DHA
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Giriş: 02.06.2021 12:13
Güncelleme:02.06.2021 12:25
Türkiye genelinde koronavirüs aşısı olanların sayısı 29 milyon 330 bini aşarken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Prof. Dr. Levent Akın, "Bana gelen bilgilerde 100 kişi aşı randevusu alıyorsa, tahminen 25 kişi aşıya geliyormuş. 75 kişilik kontenjanı gereksiz bloke ediyormuş. Bu hem kendileri için hem de Türk toplumu için zarar veriyor" dedi. Akın ayrıca toplumun en rahatlayacağı dönemin vaka sayılarında 600'lerin, 500'lerin altına inilmesi olacağına dikkat çekerek, 'Her şey iyiye gidiyor, artık boş verelim' derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar olmadık zamanda yüksek vakalar görürüz.' şeklinde konuştu.
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