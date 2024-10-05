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Canlı yayında Beyrut katliamı! A Haber ekrana getirdi

Canlı yayında Beyrut katliamı! A Haber ekrana getirdi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 13:35
İsrail suikastında öldürülen Nasrallah sonrası Hizbullah'ın yerine geçmesi adı geçen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü iddiaları var. Öte yandan Hasan Nasrallah'ın da sessiz sedasız gömüldüğü belirtildi. İsrail saldırısı altındaki Lübnan'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.
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