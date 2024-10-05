Canlı yayında Beyrut katliamı! A Haber ekrana getirdi

İsrail suikastında öldürülen Nasrallah sonrası Hizbullah'ın yerine geçmesi adı geçen Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğü iddiaları var. Öte yandan Hasan Nasrallah'ın da sessiz sedasız gömüldüğü belirtildi. İsrail saldırısı altındaki Lübnan'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktardı.

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