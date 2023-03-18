18 Mart 2023, Cumartesi
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Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü! Savaşın seyrini değiştiren tabya: Hamidiye
Bugün 18 Mart… Büyük zaferin; adını tarihe altın harflerle yazdıran Çanakkale destanının 108'inci yıl dönümü. Büyük zafer, çeşitli etkinliklerle kutlanacak, Çanakkale'deki kutlamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Çanakkale Deniz Savaşı ve Boğaz Savunması'nın kilit notlarından olan Hamidiye Tabyaları'nın önemini A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan tarihçi Atilla Can Akarcalı değerlendirdi.