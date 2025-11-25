Kenan İmirzalıoğlu KADEM gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı!

Bayraktar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına uygulanan bazı tedbirleri anlatarak, bu imkanların kadınlar tarafından bilinmediğinde işe yaramadığını, bu farkındalığı yaygınlaştırmanın, şiddetle mücadelenin en büyük adımlarından biri olduğunu ifade etti.

"BUGÜN BURADA BİR TOPLUMSAL SEFERBERLİĞİN İLK ADIMINI ATIYORUZ"

Bayraktar, kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bir toplumsal seferberliğin ilk adımını atıyoruz. Çünkü kadına yönelik şiddetle mücadele bir kaç kurumun değil, bütün bir milletin meselesidir. Kampanyamızın simgesi turuncu nokta. Turuncu, KADEM'in kurumsal rengi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in uluslararası kadına yönelik şiddetle mücadele rengi. Bu nedenle kampanyamızda turuncu nokta, kadına yönelik şiddetle mücadelede 'Ben de varım.' diyen herkesin sembolü olacak. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu noktayla 'Bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum, görmezden gelmiyorum, göz yummuyorum.' demiş olacağız."

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz de kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesin el ele verip mücadele ederek, soruna kesin çözüm bulmak zorunda olduklarını vurguladı.

Muğla'da 2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ise kadın derneklerini kendi yanında görmesinin umut verici olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"BU FARKINDALIĞI ANCAK 'HEP BİRLİKTE.' DERSEK, HEP BİRLİKTE EL ELE VERİRSEK BAŞARABİLİRİZ"

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Bayraktar, bütün şiddet türlerinin can kaybıyla sonuçlanma riski taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu sene de kadın cinayetlerine odaklandık hem kamu spotumuzda, hem çalışmalarımızda. Bugün aramızda bazı mağdur kadınların yakınları, aileleri vardı. Bizimle beraberlerdi. Başak Cengiz'in annesi ve babası. Merhum Pınar Gültekin'in annesi ve babası bizimleydi. Onları dinledik. Tabii ki onların karşısında ne desek boş. Acıyı yaşayan bilir, ateş düştüğü yeri yakar. Fakat en azından başka evlere, başka ocaklara da ateş düşmesin diye KADEM olarak elimizden geleni yapıyoruz. 12 yıldır bu uğurda çalışıyoruz."

Kendilerine destek veren basın mensupları ile programa katılan misafirlere teşekkür eden Bayraktar, "Çünkü bu farkındalığı ancak 'Hep birlikte.' dersek, hep birlikte el ele verirsek başarabiliriz. Nitekim bu yılki kampanyamızın sloganı da 'Hep birlikte.' Kadına yönelik şiddetle mücadele tek bir kurumun başarabileceği bir iş değil. O yüzden hep birlikte el ele verirsek şiddeti en azından minimize edebiliriz, buna inanıyoruz. Bütün toplumu harekete geçmeye, şiddete göz yummamaya, farkındalığını artırmaya ve şiddete maruz kalan, tehdit altında olan kadınlara yardım etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.