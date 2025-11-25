Komisyon heyeti İmralı’ya gitti! Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından belirlenen heyet merakla beklenen İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Meclis Başkanlığı görüşmeden kardeşliğin pekiştirilmesi ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığını açıkladı. Komisyon çarşamba günü toplanacak ve heyet İmralı görüşmesine ilişkin komisyona bilgi verecek.

