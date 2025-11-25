25 Kasım 2025, Salı

Komisyon heyeti İmralı'ya gitti! Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek
Komisyon heyeti İmralı’ya gitti! Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek

Komisyon heyeti İmralı’ya gitti! Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 09:23
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından belirlenen heyet merakla beklenen İmralı ziyaretini gerçekleştirdi. Meclis Başkanlığı görüşmeden kardeşliğin pekiştirilmesi ve sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığını açıkladı. Komisyon çarşamba günü toplanacak ve heyet İmralı görüşmesine ilişkin komisyona bilgi verecek.
