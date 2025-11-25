25 Kasım 2025, Salı

MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 11:12
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Bahçeli ülkemizin tarihi bir eşikte olduğunun altını çizdi. Bahçeli en ciddi muhatabın İmralı olduğunun altını çizerken "Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun" dedi.
