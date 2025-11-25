25 Kasım 2025, Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Bahçeli ülkemizin tarihi bir eşikte olduğunun altını çizdi. Bahçeli en ciddi muhatabın İmralı olduğunun altını çizerken "Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun" dedi.