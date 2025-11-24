24 Kasım 2025, Pazartesi

Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gitti! Meclis'te neler konuşuluyor?
Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı’ya gitti! Meclis’te neler konuşuluyor?

Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı'ya gitti! Meclis'te neler konuşuluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 21:24
Güncelleme:24.11.2025 21:48
Terörsüz Türkiye'ye ye adım adım yaklaşılırken bir gelişme daha yaşandı. TBMM Başkanlığı tarafından İmralı'ya ziyaret gerçekleştirildiği, toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alındığını belirterek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumunu sürdüreceğini bildirdi. Peki Meclis'te neler konuşuluyor? Ziyaretin yankıları nasıl? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş da Ankara'dan son gelişmeleri aktardı.
