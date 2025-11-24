24 Kasım 2025, Pazartesi

Türkiye-Güney Kore arasında "nükleer" anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı
Türkiye-Güney Kore arasında nükleer anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı

Türkiye-Güney Kore arasında "nükleer" anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı

Giriş: 24.11.2025 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan toplantıdaki açıklamasında savunma sanayiinde önemli anlaşmaların imzalandığını belirterek "nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.
