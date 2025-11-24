Türkiye-Güney Kore arasında "nükleer" anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung’ı ağırladı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan toplantıdaki açıklamasında savunma sanayiinde önemli anlaşmaların imzalandığını belirterek "nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Az önce Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum." dedi.