Viral Galeri Viral Liste AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2025-2026 sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 Güz Dönemi sınav takvimi netleşti ve öğrenciler için geri sayım resmen başladı. Sınav haftaları yaklaşırken gözler bu kez sınav giriş belgelerine çevrildi. 'Sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?' soruları yoğun şekilde araştırılırken, üniversitenin duyurduğu uygulama tarihleri de gündemin odağında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:14
Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 eğitim yılı için Açıköğretim Fakültesi akademik sınav takvimini duyurdu. Takvimin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler hem sınav tarihlerine hem de sınav giriş yerlerinin ne zaman paylaşılacağına odaklandı. Güz dönemi sınavlarının yaklaşması, sistem üzerinden yayınlanacak giriş belgelerini daha da merak edilir hale getirdi.

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF öğrencilerinin en sık takip ettiği başlıklardan biri sınav giriş belgeleri oldu. Şu aşamada sınav yerleri henüz paylaşılmadı. Üniversitenin duyurusu geldiğinde bilgiler resmi kaynaklarda yer alacak ve gelişmeleri anlık olarak aktaracağız.

2025 AÖF SINAV TAKVİMİ

Açıklanan takvime göre Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026'da uygulanacak. Bahar dönemine geçildiğinde ara sınavlar 4-5 Nisan 2026'da, dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek.

Yaz okulu sınavının tarihi de belli oldu. Öğrenciler 22 Ağustos 2026 tarihinde yaz okulu sınavına girecek.

