AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2025-2026 sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 Güz Dönemi sınav takvimi netleşti ve öğrenciler için geri sayım resmen başladı. Sınav haftaları yaklaşırken gözler bu kez sınav giriş belgelerine çevrildi. 'Sınav yerleri açıklandı mı, giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?' soruları yoğun şekilde araştırılırken, üniversitenin duyurduğu uygulama tarihleri de gündemin odağında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:14