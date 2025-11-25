Devlet Bahçeli: Mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır

25 Kasım 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 11:12
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’nin küresel gelişmeleri uzaktan izleyemeyeceğini belirterek, “Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye kendi içine kapanarak, kabuğuna sığınarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemez” dedi. Bahçeli, “Asıl mesele değişen dünyaya edilgen şekilde ayak uydurmak değil; yeni bir dünya mimarisinin taşıyıcısı olmaktır” ifadelerini kullandı.
