Haberler Gündem Videoları Bahçeli: “Terörden arınmış bir Türkiye için gerekirse sonumuz dar ağacı olsun”
Bahçeli: Terörden arınmış bir Türkiye için gerekirse sonumuz dar ağacı olsun

Bahçeli: “Terörden arınmış bir Türkiye için gerekirse sonumuz dar ağacı olsun”

Giriş: 25.11.2025 11:16
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada sert mesajlar verdi. Türkiye’nin terörden arındırılmasıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren Bahçeli, “Beni alakadar etmez diyenlerin alayı birden suikastçıdır” ifadelerini kullanarak, “Yeter ki Türkiye ve Türk milleti huzur bulsun, bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun” dedi. Bahçeli, “Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etmeyiz” sözleriyle devam etti.
