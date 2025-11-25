ABD Ukrayna barış planını nasıl hazırladı? Rus kilit isim Witkoff’un evinde böyle ağırlanmış!

25 Kasım 2025, Salı

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donlad Trump'ın emriyle hazırlanan barış planının perde arkasını yazdı. Buna göre ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, Kremlin Sözcüsü Krill Dimitriev'i evlerinde 'özel olarak' ağırlamış.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:07
Wall Street Journal'in özel haberine göre, Başkan Trump Ekim ayında ulusal güvenlik ekibine talimat vererek Gazze'deki çatışmaların durdurulmasından esinlenerek, "Ukrayna savaşını sona erdirin" dedi. Bu emir, ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planının perde arkasını ortaya koyuyor.

MİAMİ'DE GİZLİ ZİRVE

Ortadoğu'dan dönüş yolunda, İsrail ile Hamas arasında aracılık ettikleri anlaşmanın ardından, elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner dört yıllık savaşı sona erdiren 28 maddelik barış çerçevesinin ilk taslağını hazırlamaya başladı. ABD yetkilileri ve konuyla ilgili kaynaklara göre, taslak hazırlık sürecinde Kremlin'e yakın bir isim gizli görüşmeler için Miami'ye geldi.

Kremlin içinden gelen bu katkılar, planın Rusya lehine şekillenmesine yol açtı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili de en az iki görüşmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile organize etti.

WITKOFF RUS DMİTRİEV'İ EVİNDE AĞIRLAMIŞ

WSJ'nin haberine göre plana Rus katkısı, Putin'e yakın ve Kushner ile uzun süredir ilişkisi olan Kremlin temsilcisi Kirill Dmitriev'den geldi. ABD yetkilileri ve kaynaklara göre, Dmitriev Cadılar Bayramı öncesi Miami'ye getirildi ve Witkoff'un evinde üç gün süren yoğun yemekler ve uzun görüşmeler yaptı.

Üçlü, planın nasıl olması gerektiği konusunda benzer görüşlere sahipti, ancak Dmitriev'in çok daha net ve detaylı fikirleri vardı.

UKRAYNA ASKERİ ZAYIF KONUMDA

Witkoff, ABD ve yabancı yetkililerle yaptığı görüşmeler ve istihbarat raporlarını inceleyerek, Ukrayna'nın askeri olarak daha zayıf bir konumda olduğunu değerlendirdi. Şubat 2022'deki Rusya işgaline rağmen, Ukrayna hâlâ dezavantajlıydı ve Kremlin'in savaşı durdurmasını umabilmek için Moskova'dan daha fazla taviz vermesi gerekiyordu.

Dmitriev, Ukrayna'nın NATO'ya asla katılamayacağını, Donbas ve Rusya'nın istediği diğer bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini savundu. Ukrayna ordusunun mevcut 900.000 kişilik gücünden çok daha düşük bir seviyeye çekilmesini önerdi. Ayrıca ABD ile Rusya'nın yapay zekâ, enerji ve diğer alanlarda ekonomik anlaşmalar imzalaması gerektiğini belirtti.

BEYAZ SARAY VE KONGRE'DE KRİZ

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 18 Kasım'daki Washington ziyareti sırasında planın bir kopyasını aldı. Taslağın varlığı Axios tarafından o akşam duyuruldu. Rubio, Witkoff-Kushner girişiminden haberdardı ancak tam kapsamını bilmiyordu.

ABD'nin diplomatik çıkmazı kırmak için yürüttüğü başka bir girişim, yeni taslak planı da kapsayacak şekilde genişletildi. ABD Ordusu Bakanı Dan Driscoll, 19 Kasım'da Kiev'e giderek savunma konularını ve Rusya ile barış ihtimallerini görüştü. Driscoll, Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer yetkililerle görüşmelerin ardından planın bir versiyonunu Ukrayna yetkililerine sunma onayı aldı.

Driscoll ayrıca, Beyaz Saray'ın birkaç ay önce Ukrayna'ya verdiği istihbarat ve silah desteğini kesmiş, ardından yeniden başlamış olduğunu hatırlattı; bu, Kiev barış anlaşmasında isteksiz olursa yardımların yeniden kesilebileceğine işaret ediyordu.

Planın detayları açığa çıkınca, Beyaz Saray tek taraflı şartlar nedeniyle ani bir krizle karşılaştı. Rubio, öfkeli Avrupa yetkililerinden ve milletvekillerinden gelen telefonları yanıtladı. Maine'den bağımsız senatör Angus King ve diğer senatörler, plan hakkında endişelerini dile getirdi.

PLAN REVİZE EDİLDİ

Rubio, planın ABD tarafından hazırlandığını, Rus katkılarını içerdiğini ve Ukrayna'dan gelen katkılarla şekillendiğini söyledi. Witkoff ve Kushner, Cenevre'de Ukrayna ve Avrupa yetkilileriyle acil bir toplantı düzenleyerek, planı Kiev için daha kabul edilebilir hâle getirdi.

Ukrayna ordusunun büyüklüğüne üst sınırın artırılması ve NATO üyeliğini engelleyen ifadelerin kaldırılması gibi değişiklikler yapıldı. Yetkililer, nihai planın Ukrayna'nın temel hedeflerini güvence altına alacağını belirtti.

TRUMP'TAN İYİMSER MESAJ

Trump, Pazartesi günü sosyal medyada şunları yazdı:

"Rusya ve Ukrayna arasında Barış Görüşmelerinde gerçekten büyük ilerleme mümkün mü??? Görmeden inanmayın, ama iyi bir şeyler olabilir."