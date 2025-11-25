ABD Ukrayna barış planını nasıl hazırladı? Rus kilit isim Witkoff’un evinde böyle ağırlanmış!

Wall Street Journal'in özel haberine göre, Başkan Trump Ekim ayında ulusal güvenlik ekibine talimat vererek Gazze'deki çatışmaların durdurulmasından esinlenerek, "Ukrayna savaşını sona erdirin" dedi. Bu emir, ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planının perde arkasını ortaya koyuyor.

MİAMİ'DE GİZLİ ZİRVE

Ortadoğu'dan dönüş yolunda, İsrail ile Hamas arasında aracılık ettikleri anlaşmanın ardından, elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner dört yıllık savaşı sona erdiren 28 maddelik barış çerçevesinin ilk taslağını hazırlamaya başladı. ABD yetkilileri ve konuyla ilgili kaynaklara göre, taslak hazırlık sürecinde Kremlin'e yakın bir isim gizli görüşmeler için Miami'ye geldi.

Kremlin içinden gelen bu katkılar, planın Rusya lehine şekillenmesine yol açtı. Üst düzey bir Ukraynalı yetkili de en az iki görüşmeyi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile organize etti.