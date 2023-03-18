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Çanakkale Destanı'nın 108. Yılı

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Giriş: 18.03.2023 14:25
Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'ne katılıyor.
Çanakkale Destanı’nın 108. Yılı
Çanakkale Destanı'nın 108. Yılı
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