Bunlar 6 ayda dağılır! Muharrem İnce'den muhalefete 6'lı masa tepkisi

12 Ocak tarihinde CHP'nin daveti üzerine 6 muhalefet partisi liderinin altılı masa etrafında yaptığı toplantıya CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce tepki gösterdi. İnce, bu masanın altı ayda dağılacağını ifade ederken "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim" dedi.