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Bulgaristan’da İslam ve Türk kültürü yaşatılıyor! Asırlık okulda Türkçe eğitim

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Giriş: 25.09.2021 09:06
Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, Türkler İslam'ı yaşatıyor, Türk kültürüne sahip çıkıyor. 3 asırlık geçmişiyle ayakta duran "Tombul Camii" bir kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor. 100 yıllık Nüvvab İmam Hatip Okulu’nda ise öğrenciler, Türkçe eğitim alıyor, İslamiyet’i öğreniyor.
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