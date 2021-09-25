Bulgaristan’da İslam ve Türk kültürü yaşatılıyor! Asırlık okulda Türkçe eğitim

Bulgaristan'ın Şumnu kentinde, Türkler İslam'ı yaşatıyor, Türk kültürüne sahip çıkıyor. 3 asırlık geçmişiyle ayakta duran "Tombul Camii" bir kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor. 100 yıllık Nüvvab İmam Hatip Okulu’nda ise öğrenciler, Türkçe eğitim alıyor, İslamiyet’i öğreniyor.

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