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Bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı nöbetçi eczaneler listesi...

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Giriş: 23.04.2021 11:28
Güncelleme:23.04.2021 11:44
Eczaneler bugün açık mı? Eczanelerin 23 Nisan'da açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Sağlık problemleri yaşayan ve ilaç almak isteyen kişiler, "Eczaneler 23 Nisan'da açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bugün eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte sokağa çıkma yasağında nöbetçi eczaneler listesi...
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