Bolu'daki otel yangını faciasında CHP ihmali! Özgür Özel'den "Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil" çelişkisi... Faaliyet raporu ortaya çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı otelin önünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otelin denetlenmesinin belediye sorumluluğunda olmadığını iddia etti. Ayrıca Bolu Belediyesi'nin 2023 Faaliyet Raporu'nda 116. sayfada 'ilimiz dahilindeki konaklama tesisleri yangın güvenliği tarafından denetlemeler yapılmış olup, raporlar tanzim edilmiştir' ifadesi yer alıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN