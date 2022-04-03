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Bolu Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Valisi Ahmet Ümit A Haber’de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 03.04.2022 11:20
Bolu Tüneli ne zaman trafiğe açılacak? Bolu Valisi Ahmet Ümit son durumu A Haber'de anlattı. Ümit, "Çalışmalar başladı ve halen devam etmektedir. İstanbul istikameti tamamen temizlenmiş durumda ancak Ankara istikametinde heyelanla gelen malzemelerin temizliği devam etmektedir. Ayrıca dağla ilgili incelemeler de yapıldı. Bu çalışmalar bitirildiğinde kontrollü olarak trafik verilmeye başlanacağını uzmanlarımız ifade etmektedir. Yarına kadar kontrollü olarak açılabileceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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