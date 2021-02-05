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Boğaziçi provokasyonu! İşte yalanlar ve gerçekler

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 11:26
Güncelleme:05.02.2021 11:26
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenlerin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü. Çarpıtılan polis müdahalesinden, öğrencileri hedef alacağı iddia edilen keskin nişancıya, rektörün hukuksuzca atandığından bütün öğrencilerin protestoda olduğuna kadar yalanlar deşifre edildi.

YALAN: Polis "aşağıya bak" dedi

DOĞRU: Polis, "aşağıdan, toplu gitmek yok, aşağıdan (pandemi önlemi)" dedi

YALAN: Öğrencileri vurmak için çatıya keskin nişancı koyuldu

DOĞRU: herhangi bir sabotajda bulunulmasın diye öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı

YALAN: Bütün Boğaziçi öğrencileri protestoda

DOĞRU: 108 şüpheliden sadece 7'sinin boğaziçi üniversitesi öğrencisi olduğu valilik tarafından açıklandı

YALAN: Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta

DOĞRU: Böyle bir olayın olmadığı akademisyenler tarafından da açıklandı

YALAN: Şüphelilerden birinin polis ekiplerince başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi

DOĞRU: Emniyet genel müdürlüğü, twitter üzerinden söz konusu öğrencinin gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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