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Boğaziçi provokasyonu! İşte yalanlar ve gerçekler
YALAN: Polis "aşağıya bak" dedi
DOĞRU: Polis, "aşağıdan, toplu gitmek yok, aşağıdan (pandemi önlemi)" dedi
YALAN: Öğrencileri vurmak için çatıya keskin nişancı koyuldu
DOĞRU: herhangi bir sabotajda bulunulmasın diye öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı
YALAN: Bütün Boğaziçi öğrencileri protestoda
DOĞRU: 108 şüpheliden sadece 7'sinin boğaziçi üniversitesi öğrencisi olduğu valilik tarafından açıklandı
YALAN: Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta
DOĞRU: Böyle bir olayın olmadığı akademisyenler tarafından da açıklandı
YALAN: Şüphelilerden birinin polis ekiplerince başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi
DOĞRU: Emniyet genel müdürlüğü, twitter üzerinden söz konusu öğrencinin gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.