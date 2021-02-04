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Boğaziçi eylemlerinin arka planında ne var? İkinci bir Gezi provası mı? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 04.02.2021 22:33
Güncelleme:04.02.2021 23:04
Tarihler farklı... Senaryo manzara aynı... Türkiye'nin şahlanışında karanlık eller yine devrede... Dün Gezi'de mesele "ağaç" değildi. Bugün Boğaziçi'nde de mesele rektör değil... Muhalefet Boğaziçi provokasyonun neresinde? Kimler kaos hesabı yapıyor? Boğaziçi'nden "ikinci Gezi" mi çıkarılmak istiyorlar? Yaşananların arka planında ne var? SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Duran, Boğaziçi olaylarında meselenin rektör olmadığına dikkat çekerek, ikinci bir Gezi ayaklanmasının mümkün olmayacağını devletin buna müsaade etmeyeceğini söyledi.
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