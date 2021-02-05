"BU ÜLKEYİ ÇÖKERTMEK İSTEYENLERİN DERDİ ŞUYDU..."

Siz Gezi'nin öncesini söylediniz, enflasyon yüzde 6 civarındaydı, faizler yüzde 4'lerdeydi. Dolar kuru 1,89'du. Yani Türkiye, çok önemli bir krizi atlatmış ve toparlanma sürecine girmişti. Ondan sonrada doğrudan sermeye direkt geliyordu Türkiye'ye, başka bir yola girecekti Türkiye ki; oradaki asıl kırılma da, yani yıllarca bu ülkenin bütün kaynaklarının faiz olarak ödediğimiz IMF' ye son taksit ödenmiş ve Türkiye yeni bir yola girmişti. Sonra Gezi olayları başladı. Maliyetlerini söylediniz. Orada başarmadıklarını 17-25 ile başarmaya çalıştılar. Orada da biliyoruz ki, Türkiye'nin mega projelerini yağan iş adamları hedef alınmıştı. Orada da başaramadıklarını bu safer 15 Temmuz'da denediler ve karşılarında milleti buldular. Şimdi filmi hızlıca saralım ve 2020'ye gelelim... Bu ülkeyi çökertmek isteyenlerin derdi şuydu. Bu pandemi "diz çökertecek" bu salgına karşı Türkiye hiçbir şey yapamayacak. Ve bu beklenti olmadı. Hem ekonomik, hem sağlık altyapısıyla, hem ulaşımla hem de lojistik anlamıyla Türkiye bu süreci en az hasarla atlatan ülke oldu. Bunu rakamlar ortaya koydu.

"BURADA DA BAŞARILI OLUNAMAYINCA..."

Türkiye 2020 Kasım'da toparlanmaya girince erken seçim ortaya atıldı. Bunu söylenmesi piyasalar açısından bozucu etki yapar. Bunu gündeme getirdiler ve başarılı olamadılar. Cumhur İttifakı, Hem Sayın Cumhurbaşkanı, hem de MHP sözcüleri böyle bir şey olamayacağınız söyledi. Bunu da başarmadılar. Sonra "çöp" muhabbeti ortaya çıktı. "Çöpten birileri bir şeyler topluyor. Ekonomide kriz var" algısı oluşturulmaya çalışıldı. Bu da ele yüze bulaştı.