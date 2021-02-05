Kadıköy'de terör estiren Boğaziçi provokatörlerinden ikisi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu 'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy 'de toplanan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 zanlının Anadolu Adalet Sarayı 'ndaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklanmaları talebiyle sevk ettiği 10 şüpheliden A.A. ile Ş.D'nin "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.