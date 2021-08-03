Bodrum’dan alevlerin ulaştığı Türkevleri Mahallesi alevlere teslim oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangınlarına karşı mücadele sürerken rüzgarın etkisiyle alevler büyüyor. Ateşlerin ulaştığı alevler Türkevleri Mahallesi tahliye edildi. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Bölgede çok fazla duman var ve göz gözü görmüyor. Alevlerin sıçradığı evlerdeki tüpler patlıyor ve hayvanların kurtarılması için büyük mücadele veriliyor.

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