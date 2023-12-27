Birleşmiş Milletler Gazze için önemli bir karar aldı! Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag koordinatör olarak atandı

İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde yürüttüğü soykırım karşısında aciz kalmakla eleştirilen Birleşmiş Milletler'den, Gazze'ye ilişkin önemli bir adım geldi. Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Gazze'ye yönelik yardımları denetlemesi için koordinatör olarak atandı.

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