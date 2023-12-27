27 Aralık 2023, Çarşamba
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Birleşmiş Milletler Gazze için önemli bir karar aldı! Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag koordinatör olarak atandı
İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde yürüttüğü soykırım karşısında aciz kalmakla eleştirilen Birleşmiş Milletler'den, Gazze'ye ilişkin önemli bir adım geldi. Eski Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Gazze'ye yönelik yardımları denetlemesi için koordinatör olarak atandı.