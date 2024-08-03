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Binlerce kişi Ayasofya'da buluşuyor! Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi

Binlerce kişi Ayasofya'da buluşuyor! Şehit Haniye'nin son isteği için harekete geçildi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 03.08.2024 16:42
Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin şehadeti öncesi yaptığı çağrı üzerine Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek etkinliği düzenleniyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.
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