Bingöl'de deprem! Korkutan deprem Erzurum'da da hissedildi

Son dakika haberi.. Bingöl'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, Erzurum başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Gelen ilk bilgilere göre depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 27 Mayıs son depremler listesi...

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