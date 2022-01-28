Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalının ardından istifalar geldi

CHP'li Bilecik Belediyesi’nde yaşanan rüşvet skandalı sonrası istifalar peş peşe geldi. CHP İl Başkan Vekili ve İl Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Çevik ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu CHP İl Başkan Yardımcısı Altan Şahin görevlerinden istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.

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