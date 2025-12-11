11 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları “SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar” A Haber'de çarpıcı analiz
SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar A Haber’de çarpıcı analiz

“SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar” A Haber'de çarpıcı analiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 11.12.2025 01:08
Suriye’nin 61 yıllık baskı rejimi Baas’tan kurtuluşunun 1 yıldönümü özellikle Şam’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Suriye’de iyileşme süreci hızla devam ederken İsrail’den bölgeyi karıştırmaya yönelik provokatif açıklamalar geldi. İsrail'in bölgedeki kaos politikasının ardından SDG'ye verilen sürenin dolmasına günler kala verilen sözün yerine getirilip getirilmeyeceği soruları gündeme oturdu. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin açıklama yaparak "SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar” dedi.
SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar A Haber’de çarpıcı analiz
ABONE OL
SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar
“SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar”
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Mehmet Akif Ersoy adliyeye sevk edildi
Külliye’de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
Külliye'de Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
atv Haber şarkıcı Güllü’nün kızı kaçarken görüntülendi!
A Haber merak edilen o adli emanet deposunda
A Haber merak edilen o adli emanet deposunda
Bayrak için yaşadı bayrağa sarılıp uğurlandı
Bayrak için yaşadı bayrağa sarılıp uğurlandı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Adliyedeki soygunda gözaltı sayısı 12’e çıktı
Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız
"Milletimizi ebediyen kurtaracak adımlar atacağız"
Toplumun nabzı mı provokasyon mu?
Toplumun nabzı mı provokasyon mu?
Komisyon rapor mesaisine başlıyor!
Komisyon rapor mesaisine başlıyor!
Adli emanet nasıl korunuyor?
Adli emanet nasıl korunuyor?
Güllü’nün kızı yurt dışına mı kaçacaktı?
Güllü'nün kızı yurt dışına mı kaçacaktı?
Daha Fazla Video Göster