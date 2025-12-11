11 Aralık 2025, Perşembe
“SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar” A Haber'de çarpıcı analiz
Giriş: 11.12.2025 01:08
Suriye’nin 61 yıllık baskı rejimi Baas’tan kurtuluşunun 1 yıldönümü özellikle Şam’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Suriye’de iyileşme süreci hızla devam ederken İsrail’den bölgeyi karıştırmaya yönelik provokatif açıklamalar geldi. İsrail'in bölgedeki kaos politikasının ardından SDG'ye verilen sürenin dolmasına günler kala verilen sözün yerine getirilip getirilmeyeceği soruları gündeme oturdu. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin açıklama yaparak "SDG 10 Mart’a uymazsa Türkiye gereğini yapar” dedi.