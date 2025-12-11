İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye! A Haber’de çarpıcı yorum

Suriye’nin 61 yıllık baskı rejimi Baas’tan kurtuluşunun 1 yıldönümü özellikle Şam’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Suriye’de iyileşme süreci hızla devam ederken İsrail’den bölgeyi karıştırmaya yönelik provokatif açıklamalar geldi. İsrailli Bakan’ın “Suriye ile savaş kaçınılmaz” sözlerini A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Suriye topraklarında çıkacak savaş Suriye ile değildir, Türkiye iledir” diyerek konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.