11 Aralık 2025, Perşembe
İsrail’in asıl hedefi Suriye değil Türkiye! A Haber’de çarpıcı yorum
Giriş: 11.12.2025 01:09
Suriye’nin 61 yıllık baskı rejimi Baas’tan kurtuluşunun 1 yıldönümü özellikle Şam’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Suriye’de iyileşme süreci hızla devam ederken İsrail’den bölgeyi karıştırmaya yönelik provokatif açıklamalar geldi. İsrailli Bakan’ın “Suriye ile savaş kaçınılmaz” sözlerini A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Suriye topraklarında çıkacak savaş Suriye ile değildir, Türkiye iledir” diyerek konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.