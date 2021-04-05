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Bildirinin perde arkasında ne var? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'dan A Haber'de flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 05.04.2021 12:14
Güncelleme:05.04.2021 12:40
Son dakika haberi... Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Bildiri ile hedeflenen ne? Bildirinin perde arkasında ne var?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da değerlendirmelerde bulundu.
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