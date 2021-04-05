Son dakika haberi... Emekli amiraller neden gece yarısı darbe imalı bildiri yayımladı? Bildiri ile hedeflenen ne? Bildirinin perde arkasında ne var?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu da değerlendirmelerde bulundu.

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