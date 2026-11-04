Trump: Sonucun sebeplerinden biri de İran

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların önde götürdüğü Kongre ara seçimlerine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Ben oy pusulasında yer almıyordum. Eğer alsaydım büyük bir farkla kazanırdık" ifadelerini kullandı. Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu belirten Trump, "Demokratları tebrik ediyorum" diyerek yenilgiyi kabul etti. Daha sonra yeni bir açıklama yapan Trump, "Demokratlar gönderecek, ben veto edeceğim. Sonucun sebeplerinden biri de İran" ifadelerini kullandı.