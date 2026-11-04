Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer: "İran savaşı Trump'ı aşan bir ABD projesi haline geldi"

ABD'deki ara seçimlerin ardından gözler Donald Trump yönetiminin İran politikasına çevrildi. Cumhuriyetçilerin Kongre'de yaşadığı kayıplara rağmen Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürme yetkisi bulunduğunu belirten Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, savaşın artık Trump'ı aşan bir ABD projesi haline geldiğini belirtti. A Haber canlı yayınında Merve Türkay'ın sorularını yanıtlayan Güçlüer, İngiltere'nin de dahil olabileceği yeni bir askeri hazırlığa ve Avrupa'ya uzanabilecek olası çatışma senaryolarına dikkat çekti.