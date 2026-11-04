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Avrupa'da doğal gaz alarmı! Depolar 15 yılın en düşük seviyesinde, fiyatlar tırmanabilir
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Avrupa'da doğal gaz alarmı! Depolar 15 yılın en düşük seviyesinde, fiyatlar tırmanabilir

Avrupa'da kış öncesi doğal gaz endişesi büyüyor. Doğal gaz depolarındaki doluluk oranlarının düşük olması enerji krizine ilişkin kaygıları artırırken, uzmanlara göre asıl tehlike gaz kıtlığından çok yükselen maliyetler. Halihazırda 100 euroyu aştığı belirtilen doğal gaz fiyatlarının kış aylarında daha da yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Artan enerji maliyetlerinin Avrupa ekonomisi üzerindeki etkileri ise endişeyle takip ediliyor.

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