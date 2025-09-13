13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon!
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 21:22
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında aralarında CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon!
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu?
Firari patronlar nerede?
Firari patronlar nerede?
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon!
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon!
Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Gelme!
Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Gelme!
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus’tan Gazze’ye yola çıktı
Sumud Filosu’na ait ilk gemi, Tunus'tan Gazze’ye yola çıktı
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yapacak
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
Bakan Göktaş: “Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans”
Bayrampaşa Belediyesi’nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Bayrampaşa Belediyesi'nde irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık...
Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti
"Muhalefet kriz, kavga ve kaosla bütünleşti"
Başkan Erdoğan’ın Başdanışmanı Kılıç’a veda!
Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Kılıç'a veda!
Suriye’de barış nasıl sağlanacak?
Suriye'de barış nasıl sağlanacak?
Özgür Özel’e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Özgür Özel'e Manavgat sorusu: Görüntüye ne diyecek?
Daha Fazla Video Göster