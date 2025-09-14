14 Eylül 2025, Pazar

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neyle suçlanıyor?

Giriş: 14.09.2025 09:22
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yapılan yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 48 kişi gözaltına alındı. Soruşturma nasıl başladı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
