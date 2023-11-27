27 Kasım 2023, Pazartesi
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Bay Kemal döneminde partiden ihraç edilen Tanju Özcan CHP’ye geri döndü
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bay Kemal'in koltuktan düşmesinin ardından mevkiye zıplayan Özgür Özel tarafından bugün yapılan toplantıda Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında, CHP Parti Meclisi'nde yaşananları anlattı.