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Bay Kemal döneminde partiden ihraç edilen Tanju Özcan CHP’ye geri döndü

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Giriş: 27.11.2023 18:25
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bay Kemal'in koltuktan düşmesinin ardından mevkiye zıplayan Özgür Özel tarafından bugün yapılan toplantıda Özcan'ın partiye geri dönmesine karar verildi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında, CHP Parti Meclisi'nde yaşananları anlattı.
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