23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Batman'da petrol boru hattında sızıntı!

Batman'da petrol boru hattında sızıntı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2023 11:17
Batman'da petrol boru hattında sızıntı meydana geldiği bildirildi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında meydana gelen sızıntının giderilmesi için çalışmaların başladığını bildirdi.
Batman’da petrol boru hattında sızıntı!
Batman'da petrol boru hattında sızıntı!
AK Parti’de adaylık süreci sona erdi!
AK Parti’de adaylık süreci sona erdi!
Ağır hasarlı evde güçlendirme krizi
Ağır hasarlı evde güçlendirme krizi
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Deprem bölgesine kalıcı konutlar
Eskişehir’deki 28 Şubat zihniyetine tepki
Eskişehir'deki 28 Şubat zihniyetine tepki
3. kez ’yılın havalimanı’ seçildi
3. kez 'yılın havalimanı' seçildi
Ramazan’ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek
Twitter’dan siyasi sansür
Twitter'dan siyasi sansür
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İYİ Parti’den bomba kulis
İYİ Parti'den bomba kulis
Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı!
Depremzede vatandaşların umudu Cumhur İttifakı!
Sadık Albayrak’tan gençlere önemli nasihat
Sadık Albayrak'tan gençlere önemli nasihat
Daha Fazla Video Göster