Batı'nın düzeni artık insanlığa umut vermiyor! Yeni küresel güç arayışları: BRICS ve ŞİÖ

Batı'nın düzeni artık insanlığa umut vermiyor! Yeni küresel güç arayışları: BRICS ve ŞİÖ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2025 12:16
İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin kendi menfaatlerini gözeterek oluşturdukları mevcut düzen, barış ve güvenlik getirmede başarısız kaldığı için artık insanlığa umut vermiyor. Hal böyle olunca da Batı düzenine karşı Doğu'da ve Küresel Güney'de yeni ittifak arayışları hız kazanmaya başlamış durumda. Türkiye de jeopolitik konumu, toplumsal hafızası ve tarihsel misyonuyla bu arayışların merkezinde yer alıyor. İşte bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…
